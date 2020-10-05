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Капустян Ксения Юрьевна
Капустян Ксения Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.2020
Пол
Женский
Отец
Капустян Юрий Анатольевич
1986 г.р.
Мать
Капустян (Сарычева) Яна Александровна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2020
Отец:
Капустян Юрий Анатольевич
Мать:
Капустян Яна Александровна
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