Капустян Ксения Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустян Ксения Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2020

Отец: Капустян Юрий Анатольевич

Мать: Капустян Яна Александровна

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