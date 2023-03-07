Чиркова Устинья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова Устинья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Татьяна Минеева

Отец ребёнка: Чирков Миней (Мина) Меркуриев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Миней (Мина) Меркуриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811
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