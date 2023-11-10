Клевцова (Кудряшова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевцова (Кудряшова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Костарово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

27.11.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Костарово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клевцов Александр Павлович

Рождение ребёнка
03.10.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клевцов Александр Павлович

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