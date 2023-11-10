Клевцова (Кудряшова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.11.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клевцов Александр Павлович
Рождение ребёнка
03.10.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клевцов Александр Павлович