Мелкишев Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.2005
Дочь: Мелкишева Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Мелкишева Анжела Викторовна
Рождение ребёнка
06.10.2014
Сын: Мелкишев Марк Владимирович
Мать ребёнка: Мелкишева Анжела Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно