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Мелкишев Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.2005

Дочь: Мелкишева Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Мелкишева Анжела Викторовна

Рождение ребёнка
06.10.2014

Сын: Мелкишев Марк Владимирович

Мать ребёнка: Мелкишева Анжела Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелкишева Анжела Викторовна

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