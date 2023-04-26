Ларина (Асютина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Асютина) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1896

Муж: Ларин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ларин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Ларин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Яницкая Серафима Яковлевна

Отец ребёнка: Ларин Яков Иванович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.12.1906

Дочь: Симонова Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Ларин Яков Иванович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.10.1911

Сын: Ларин Вениамин Яковлевич

Отец ребёнка: Ларин Яков Иванович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
1929
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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