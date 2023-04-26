Ларина (Асютина) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1896
Муж: Ларин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Ларин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Яницкая Серафима Яковлевна
Отец ребёнка: Ларин Яков Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1906
Дочь: Симонова Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Ларин Яков Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1911
Отец ребёнка: Ларин Яков Иванович
Смерть
1929