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Власенкова Юлия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1978

Отец: Власенков Сергей Борисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир