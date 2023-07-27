Власенкова Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1978
Отец: Власенков Сергей Борисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир