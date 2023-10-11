Таглина (Давиденко) Матрона Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1911 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости посёлка Каменского казак Анисим Яковлев Таглин, православный, первым браком Девица крестьянина Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости посёлка Каменско... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1925
Дочь: Татьяна Анисимовна
Отец ребёнка: Таглин Анисим Яковлевич
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
7 ребенок по числу родившихся 6 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребёнка аглиным Анисимом Яковлевичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уез... Показать все
Смерть
Неизвестно