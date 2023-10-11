Таглина (Давиденко) Матрона Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таглина (Давиденко) Матрона Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1911 ст.

Муж: Таглин Анисим Яковлевич

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости посёлка Каменского казак Анисим Яковлев Таглин, православный, первым браком Девица крестьянина Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости посёлка Каменско... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1925

Дочь: Татьяна Анисимовна

Отец ребёнка: Таглин Анисим Яковлевич

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
7 ребенок по числу родившихся 6 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребёнка аглиным Анисимом Яковлевичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уез... Показать все
Смерть
Неизвестно
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