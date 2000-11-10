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Макаров Денис Артемович
Макаров Денис Артемович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.11.2000
Пол
Мужской
Отец
Макаров Артем Анатольевич
1979 г.р.
Мать
Сидоренко Ирина Сергеевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.2000
Отец:
Макаров Артем Анатольевич
Мать:
Сидоренко Ирина Сергеевна
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