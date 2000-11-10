Макаров Денис Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Денис Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.2000

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.2000

Отец: Макаров Артем Анатольевич

Мать: Сидоренко Ирина Сергеевна

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