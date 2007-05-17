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Ситников Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1932

Дата смерти

17.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1932

Отец: Ситников Дмитрий

Мать: Ситникова Анна

Лечение в госпитале
?.02.1943
Рождение ребёнка
04.10.1955

Дочь: Копысова -Ситникова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Ситникова- Быкова Нина Ивановна

Захоронение (военное)
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочий
Смерть
17.05.2007
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