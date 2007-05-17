Ситников Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1932
Дата смерти17.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1932
Отец: Ситников Дмитрий
Мать: Ситникова Анна
Лечение в госпитале
?.02.1943
Рождение ребёнка
04.10.1955
Дочь: Копысова -Ситникова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Ситникова- Быкова Нина Ивановна
Захоронение (военное)
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочий
Смерть
17.05.2007