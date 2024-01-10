Абдулхакова Хасена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулхакова Хасена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулхаков Фарид

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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