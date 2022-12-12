Влас Софонович
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Софон Трофимович
Мать: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Анна Власовна
Мать ребёнка: Агафия Иосифовна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Агафия Власовна
Мать ребёнка: Агафия Иосифовна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Елена Власовна
Мать ребёнка: Агафия Иосифовна
Рождение ребёнка
28.12.1743
Сын: Даниил Власович
Мать ребёнка: Агафия Иосифовна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Захар Власович
Мать ребёнка: Агафия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно