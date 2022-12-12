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Влас Софонович

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Место рождения

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Софон Трофимович

Мать: Анна Емельяновна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Анна Власовна

Мать ребёнка: Агафия Иосифовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Агафия Власовна

Мать ребёнка: Агафия Иосифовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Елена Власовна

Мать ребёнка: Агафия Иосифовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1743

Сын: Даниил Власович

Мать ребёнка: Агафия Иосифовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Захар Власович

Мать ребёнка: Агафия Иосифовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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