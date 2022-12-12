Анна Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Власовна

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Место рождения

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Фаддеевич

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Козма Федорович

Отец ребёнка: Федор Фаддеевич

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Фаддеевич

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Степан Федорович

Отец ребёнка: Федор Фаддеевич

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Фаддеевич

Место жительства
Неизвестно
Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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