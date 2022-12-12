Анна Власовна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Фаддеевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Козма Федорович
Отец ребёнка: Федор Фаддеевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Фаддеевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Степан Федорович
Отец ребёнка: Федор Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Фаддеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно