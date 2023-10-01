Рожкова Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова Марья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Рожков Петр Иосифович

Отец ребёнка: Рожков Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Рожков Иосиф Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Рожков Никифор Иосифович

Отец ребёнка: Рожков Иосиф Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Упоминание
18.03.1858 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1858 с. Ветрено возраст 30 лет. Жила с мужем и детьми в семье брата мужа - Стефана
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Иосиф Иванович

Смерть
Неизвестно
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