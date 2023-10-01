Рожкова Марья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Рожков Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Рожков Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Рожков Иосиф Иванович
Упоминание
18.03.1858 ст.
в ревизии 1858 с. Ветрено возраст 30 лет. Жила с мужем и детьми в семье брата мужа - Стефана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно