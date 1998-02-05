(Казакова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения22.12.1918
Дата смерти05.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1918
Отец: Казаков Андрей Иванович
Мать: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
26.05.1940
Дочь: Костромитина Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Онищенко Григорий Федорович
Горячеисточненская, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
21.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стриколенко Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
13.07.1949
Сын: Стриколенко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Стриколенко Владимир Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1998
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)