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(Казакова) Анна Андреевна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

22.12.1918

Дата смерти

05.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1918

Отец: Казаков Андрей Иванович

Мать: Пелагея Васильевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.05.1940

Дочь: Костромитина Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Онищенко Григорий Федорович

Горячеисточненская, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
21.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стриколенко Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
13.07.1949

Сын: Стриколенко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Стриколенко Владимир Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Григорий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стриколенко Владимир Яковлевич

Смерть
05.02.1998
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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