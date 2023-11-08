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Федорова Елена
Федорова Елена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1756
Дата смерти
После 1763
Пол
Женский
Отец
Семенов Федор
1737 г.р.
Мать
Иванова Наталья
1736 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец:
Семенов Федор
Мать:
Иванова Наталья
Смерть
После 1763
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