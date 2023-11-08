Федорова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорова Елена

Федорова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

1737 г.р.

Мать

1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Семенов Федор

Мать: Иванова Наталья

Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close