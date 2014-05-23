Кузнецова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1949

Дата смерти

23.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1949

Отец: Евдокимов Иван Николаевич

Мать: Теплова Мария Степановна

Рождение ребёнка
28.12.1972

Сын: Кузнецов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
28.12.1972

Сын: Кузнецов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
12.02.1988

Сын: Кузнецов Иван Юрьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Александрович

Смерть
23.05.2014
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