Кузнецова Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1949
Дата смерти23.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1949
Рождение ребёнка
28.12.1972
Сын: Кузнецов Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
28.12.1972
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
12.02.1988
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Александрович
Смерть
23.05.2014