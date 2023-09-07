Кор Итор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кор Итор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кор Ор

Мать: Тирол Фая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кор Нау

Мать ребёнка: Уата Уа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уата Уа

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