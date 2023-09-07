Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кор Итор
Кор Итор
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кор Ор
Мать
Тирол Фая
Жена
Уата Уа
Дети
Кор Нау
Добавил:
EK
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Кор Ор
Мать:
Тирол Фая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Кор Нау
Мать ребёнка:
Уата Уа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Уата Уа
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия