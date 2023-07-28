Джавлах / Чавлах / Георгий Ставрулович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Чавлах Ставрул Янович
Бракосочетание
01.01.1867
Жена: Харитина Дмитриевна
Бракосочетание
27.01.1869
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1869г.,лист-3,зап.-190
Рождение ребёнка
25.07.1874
Дочь: Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Чавлах Мария Константиновна
Смерть
Неизвестно