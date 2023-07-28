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Джавлах / Чавлах / Георгий Ставрулович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Чавлах Ставрул Янович

Мать: Джавлах / Чавлах / Деспина

Бракосочетание
01.01.1867

Жена: Харитина Дмитриевна

Бракосочетание
27.01.1869

Жена: Чавлах Мария Константиновна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1869г.,лист-3,зап.-190
Рождение ребёнка
25.07.1874

Дочь: Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Чавлах Мария Константиновна

Смерть
Неизвестно