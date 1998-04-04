Нефидов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефидов Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1976

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1976

Отец: Нефидов Алексей Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.1998

Дочь: Никитина Милана Ивановна

Мать ребёнка: Нефидова Инна

Рождение ребёнка
21.11.2007

Дочь: Нефидова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Нефидова Галина Владимировна

Рождение ребёнка
21.02.2015

Дочь: Нефидова Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Нефидова Галина Владимировна

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