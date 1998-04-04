Нефидов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1976
Отец: Нефидов Алексей Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.1998
Дочь: Никитина Милана Ивановна
Мать ребёнка: Нефидова Инна
Рождение ребёнка
21.11.2007
Дочь: Нефидова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Нефидова Галина Владимировна
Рождение ребёнка
21.02.2015
Дочь: Нефидова Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Нефидова Галина Владимировна