Вахрушев Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.08.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1976
Мать ребёнка: Вахрушева Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрушев Виталий Аркадьевич
Мать ребёнка: Вахрушева Мария Ильинична
Смерть
20.08.2006
Похороны
Неизвестно
Ляды, Пермский муниципальный район, Пермский край