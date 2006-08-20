Вахрушев Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушев Аркадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1976

Сын: Вахрушев Олег Аркадьевич

Мать ребёнка: Вахрушева Мария Ильинична

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Виталий Аркадьевич

Мать ребёнка: Вахрушева Мария Ильинична

Смерть
20.08.2006
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Ляды, Пермский муниципальный район, Пермский край
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