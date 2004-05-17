Сотников Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1922
Дата смерти17.05.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1922
Место жительства
С 1958
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
17.05.2004
Место жительства
По 2004