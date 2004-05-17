Сотников Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотников Виктор Васильевич

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

30.01.1922

Дата смерти

17.05.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1922
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1958
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
17.05.2004
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
По 2004
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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