Касаева Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1905
Дата смерти07.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1928
Дочь: Афанасьева Касаева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
03.11.1931
Дочь: Анисимова Касаева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касаева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Касаева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Касаева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр
Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич
Смерть
07.03.1976