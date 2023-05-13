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Касаева Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1905

Дата смерти

07.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1928

Дочь: Афанасьева Касаева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
03.11.1931

Дочь: Анисимова Касаева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касаева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева Касаева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Касаева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр

Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Касаев Иван Яковлевич

Смерть
07.03.1976
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