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Тронин Сидор Вахромеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: Тронин Вахрушка (Вахромей) Иванов

Мать: Тронина Татьяна Епимахова

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Тронин Зиновий Сидоров

Мать ребёнка: не указана

погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
церковный сторож
Место жительства
Неизвестно
погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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