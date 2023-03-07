Тронин Сидор Вахромеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: не указана
погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
церковный сторож
Место жительства
Неизвестно
погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721