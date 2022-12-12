Полонский Витольд Альфонсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонский Витольд Альфонсович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

05.01.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1901
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.01.1919
Одесса, Украина
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