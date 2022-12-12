Полонский Витольд Альфонсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти05.01.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1901
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.01.1919
Одесса, Украина