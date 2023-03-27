Миловидов Александр Петрович
Место рожденияс. Абакумлево
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиОколо 1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Васильев Пётр
с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Миловидов Иван Александрович
Мать ребёнка: Миловидов Надежда Арефьевна
с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Миловидов Николай Александрович
Мать ребёнка: Миловидов Надежда Арефьевна
с. Абакумлево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1854