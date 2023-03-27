Миловидов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миловидов Александр Петрович

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Место рождения

с. Абакумлево

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Около 1854

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Васильев Пётр

Мать: Васильев Прасковья Стефанова

с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Миловидов Иван Александрович

Мать ребёнка: Миловидов Надежда Арефьевна

с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Миловидов Николай Александрович

Мать ребёнка: Миловидов Надежда Арефьевна

с. Абакумлево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миловидов Надежда Арефьевна

Смерть
Около 1854
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