Chacińska (Rogozińska) Ludwika
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти21.10.1950
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
16.06.1925
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Chaciński Józef
Смерть
21.10.1950