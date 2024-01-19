Chacińska (Rogozińska) Ludwika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chacińska (Rogozińska) Ludwika

Место рождения

Константиновка

Дата рождения

1889

Дата смерти

21.10.1950

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1862 г.р.

Муж

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Rogoziński (рогозинский) Leon Benedykt (Леонтий-Венедикт)

Мать: Rogozińska Aniela

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Chaciński Józef

Рождение ребёнка
16.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Chaciński Józef

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Chaciński Józef

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Chaciński Józef

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Chaciński Józef

Смерть
21.10.1950
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