Качимова (Прокуронова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1956
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1956
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Кулиш Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.05.1986
Сын: Качимов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Кинель, Кинель, Самарская область
Смерть
2017