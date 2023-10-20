Качимова (Прокуронова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качимова (Прокуронова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1956

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1956

Отец: не указан

Мать: Прокуронова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Кулиш Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.05.1986

Сын: Качимов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Кинель, Кинель, Самарская область
Смерть
2017
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