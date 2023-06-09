Платонова (Ананьева) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Ананьева) Параскева Иванова

Место рождения

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

04.10.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1885 ст.

Отец: Ананьев Иван Егорович

Мать: Ананьева Пелагея (Пелагiя) Иванова (Iоаннова)

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Iоаннъ Георгiевъ и законная жена его Пелагiя Iоаннова, оба православного вероисповедан... Показать все
Крещение
05.10.1885 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни солдатка Александра Макарова Ананiева 56-25-264-121об-122
Бракосочетание
23.01.1905 ст.

Муж: Платонов Михаил Арсениев

Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Судайской волости деревни Фомицына крестьянский сынъ Михаилъ Арсенiевъ Платоновъ, первымъ бракомъ. 18 лет. Судайской волости деревни Льгова крес... Показать все
Восприемник
17.11.1907 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
17 ноября 1907, д. Льгова у Николая Михаилова Иванова Ананьева 56-25-269-62об-63