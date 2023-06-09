Платонова (Ананьева) Параскева Иванова
Место рождения
Дата рождения04.10.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
04.10.1885 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Iоаннъ Георгiевъ и законная жена его Пелагiя Iоаннова, оба православного вероисповедан... Показать все
Крещение
05.10.1885 ст.
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни солдатка Александра Макарова Ананiева 56-25-264-121об-122
Бракосочетание
23.01.1905 ст.
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Судайской волости деревни Фомицына крестьянский сынъ Михаилъ Арсенiевъ Платоновъ, первымъ бракомъ. 18 лет. Судайской волости деревни Льгова крес... Показать все
Восприемник
17.11.1907 ст.
17 ноября 1907, д. Льгова у Николая Михаилова Иванова Ананьева 56-25-269-62об-63