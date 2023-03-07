Зачупейко Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти18.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
В свидетельстве о браке указано «м.Помічна, Кіровоградської обл.», но это неправда.
Военная служба
1940
Последнее место службы: одесское пех. уч-ще им. тов. к. е. ВороШилова
Демобилизация
1941
Иван Иванович был офицером, участвовал в подпольных движениях на Украине. Был ранен в бою, прожил с ранением несколько лет ( 2 года) , и умер в 18 июня 1944 в 10 утра, из- за ранения в грудь, в день... Показать все
Похороны
1941
Украинская ССР, Кировоградская обл., Песчано-Бродский р-н, ст. Помошная
https://bit.ly/3PHaxOE
Похороны
1941
Добровеличковский р-н, г. Помошная, центральная площадь
https://bit.ly/3Gi3Tdi
Бракосочетание
10.10.1942
Украина, Кировская обл, с. Помошная Кировоградская область
Иван Иванович Зачупейко был ранен во время В.О.В. в 1941 г ,его спасла мед. сестра Маруся на Украине г. Помошная Кировоградская область, он прожил с ранением несколько лет, и умер в 1944 из за ранения... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1943
Сын: Зачупейко Василь
Мать ребёнка: Зачупейко Маруся Тереньтевна
м.Помічна, Кіровоградської обл., в.Кірова 186
Смерть
18.06.1944
м.Помічна, Кіровоградської обл.
Кировоградская обл. Место захоронения: Добровеличковский р-н, г. Помошная, центральная площадьЗахоронение: 83741111
Рождение ребёнка
22.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зачупейко Маруся Тереньтевна
с.Помічна, Кіровоградської обл.