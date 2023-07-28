Волкова (Кондратьева) Екатерина Романовна
Место рожденияД. Подубье Рождественская волость Детскосельский уезд Ленинградская губерния
Дата рождения05.11.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1898
Отец: Кондратьев Роман
Д. Подубье Рождественская волость Детскосельский уезд Ленинградская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1923
Сын: Волков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Волков Михаил Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно