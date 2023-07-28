Волкова (Кондратьева) Екатерина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Кондратьева) Екатерина Романовна

Место рождения

Д. Подубье Рождественская волость Детскосельский уезд Ленинградская губерния

Дата рождения

05.11.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1898

Отец: Кондратьев Роман

Мать: Кондратьева Анастасия Яковлевна

Д. Подубье Рождественская волость Детскосельский уезд Ленинградская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1923

Сын: Волков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно