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Людмила
Людмила
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
?
Мать
(Веселова) Полина Николаевна
1928 г.р.
Муж
?
Дети
Анатолий
Около 1982 г.р.
Александр
Около 1985 г.р.
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
?
Мать:
Полина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1982
Сын:
Анатолий
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Около 1985
Сын:
Александр
Отец ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
?
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