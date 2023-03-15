Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1928 г.р.

Муж

Дети

Около 1982 г.р.
Около 1985 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Полина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1982

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1985

Сын: Александр

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

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