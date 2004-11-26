Смирнов Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти18.05.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Смирнов Максим
Мать: Смирнова Мария
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мещянинова Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Григорьевна
Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
?.04.1917
Дочь: Разинкина Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Григорьевна
Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
22.12.1919
Дочь: Нарышкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Григорьевна
Казахстан,Акмолинская область, Щукинский район, село Климовкакинский район
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Григорьевна
Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Нарышкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Григорьевна
Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Григорьевна
Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
1931
Сын: Смирнов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Григорьевна
Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1987