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Смирнов Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

18.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Смирнов Максим

Мать: Смирнова Мария

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мещянинова Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Григорьевна

Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
?.04.1917

Дочь: Разинкина Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Григорьевна

Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
22.12.1919

Дочь: Нарышкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Григорьевна

Казахстан,Акмолинская область, Щукинский район, село Климовкакинский район
Рождение ребёнка
1920

Сын: Смирнов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Григорьевна

Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Нарышкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Григорьевна

Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
1925

Сын: Смирнов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Григорьевна

Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
1931

Сын: Смирнов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Григорьевна

Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Евдокия Григорьевна

Смерть
18.05.1987
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