Альтман Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтман Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Альтман Борис Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
20.03.1912

Дочь: Фомина Сима Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
01.12.1918

Сын: Альтман Янкель Гдальевич

Мать ребёнка: не указана

Колышки, Лиозненский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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