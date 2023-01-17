Альтман Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Альтман Борис Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: Фомина Сима Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
01.12.1918
Мать ребёнка: не указана
Колышки, Лиозненский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно