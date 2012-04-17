Бордачев Василий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБордачев Василий Никитович

Бордачев Василий Никитович

avatar

Место рождения

Деревня Большое Городьково

Дата рождения

07.02.1918 ст.

Дата смерти

17.04.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1918 ст.

Отец: Бордачев Никита Семенович

Мать: Бордачева Агафья Афанасьевна

Деревня Большое Городьково
Рождение ребёнка
01.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сильченко Екатерина Васильевна

Город Зима
Бракосочетание
10.06.1956

Жена: Гвоздева Зоя Тимофеевна

Хабаровск
Рождение ребёнка
13.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гвоздева Зоя Тимофеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сильченко Екатерина Васильевна

Смерть
17.04.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close