Бордачев Василий Никитович
Место рожденияДеревня Большое Городьково
Дата рождения07.02.1918 ст.
Дата смерти17.04.2012
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1918 ст.
Деревня Большое Городьково
Рождение ребёнка
01.11.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сильченко Екатерина Васильевна
Город Зима
Бракосочетание
10.06.1956
Жена: Гвоздева Зоя Тимофеевна
Хабаровск
Рождение ребёнка
13.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гвоздева Зоя Тимофеевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.2012