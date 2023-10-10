Ростиславина Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростиславина Устинья Ивановна

Место рождения

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Ростиславин Степан Петрович

Отец ребёнка: Ростиславин Петр Карпович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Ростиславин Василий Петрович

Отец ребёнка: Ростиславин Петр Карпович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ростиславин Петр Карпович

Смерть
Неизвестно
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