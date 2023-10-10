Ростиславина Устинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Ростиславин Степан Петрович
Отец ребёнка: Ростиславин Петр Карпович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ростиславин Василий Петрович
Отец ребёнка: Ростиславин Петр Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно