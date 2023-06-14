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Махтизада Абдрашитова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Акбердинъ Абдулхаиръ Абдулхаликовъ

Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Магрифа

Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Магрун (Магроя)

Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ

Рождение ребёнка
1823

Сын: Камалетдинъ Абдулхаликовъ

Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулхалик Сеитъягоферовъ

Смерть
Неизвестно