Махтизада Абдрашитова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Акбердинъ Абдулхаиръ Абдулхаликовъ
Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Магрифа
Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Магрун (Магроя)
Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ
Рождение ребёнка
1823
Сын: Камалетдинъ Абдулхаликовъ
Отец ребёнка: Абдулхалик Сеитъягоферовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно