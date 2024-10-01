Колпакова (Черных) Раиса Филипповна
Место рождения
Дата рождения01.01.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1968
Дочь: Колпакова Наталия Юрьевна
Отец ребёнка: Колпаков Юрий Яковлевич
Борисовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.12.1970
Дочь: Колпаков Юрий Юрьевич
Отец ребёнка: Колпаков Юрий Яковлевич
Рождение ребёнка
29.11.1972
Дочь: Ветрова (Колпакова) Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: Колпаков Юрий Яковлевич
Ключёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область