Колпакова (Черных) Раиса Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова (Черных) Раиса Филипповна

Место рождения

Воздвиженка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.01.1945

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1945

Отец: Черных Филипп Михайлович

Мать: Черных (Попова) Анна Константиновна

Воздвиженка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Юрий Яковлевич

Рождение ребёнка
25.02.1968

Дочь: Колпакова Наталия Юрьевна

Отец ребёнка: Колпаков Юрий Яковлевич

Борисовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.12.1970

Дочь: Колпаков Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Колпаков Юрий Яковлевич

Воздвиженка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.11.1972

Дочь: Ветрова (Колпакова) Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: Колпаков Юрий Яковлевич

Ключёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

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