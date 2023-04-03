(Соловьева/Павлова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соловьева/Павлова) Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Павлов Николай Никитич

Мать: Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев ?

Смерть
Неизвестно
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