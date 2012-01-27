Яковлев Петр Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Петр Андреевич

Яковлев Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яковлева) Вера Петровна

Мать ребёнка: Яковлева (Сашина) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева (Сашина) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева (Сашина) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Сашина) ?

Рождение ребёнка
18.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева (Сашина) ?

Старое Максимкино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева (Сашина) ?

Смерть
27.01.2012
Старое Максимкино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Старое Максимкино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.