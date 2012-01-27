Яковлев Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.01.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яковлева) Вера Петровна
Мать ребёнка: Яковлева (Сашина) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева (Сашина) ?
Рождение ребёнка
18.07.1954
Рождение ребёнка
23.06.1956
Смерть
27.01.2012
Похороны
Неизвестно