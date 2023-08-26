(Batchelor) Marguerite — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Batchelor) Marguerite

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Batchelor George Ruby

Мать: Jennings Matilda

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