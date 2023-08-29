Люсов Анатолий Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люсов Анатолий Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1957

Дочь: Игумнова Лидия Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1959

Дочь: Говоркова Нина Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люсов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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