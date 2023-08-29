Люсов Анатолий Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1957
Дочь: Игумнова Лидия Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1959
Дочь: Говоркова Нина Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно