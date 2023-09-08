Кодочигова (Боровикова) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодочигова (Боровикова) Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кодочигов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кодочигов Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Кодочигов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Кодочигов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кодочигов Валерий

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