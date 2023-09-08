Кодочигова (Боровикова) Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кодочигов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кодочигов Евгений Валерьевич
Отец ребёнка: Кодочигов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Кодочигов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кодочигов Валерий