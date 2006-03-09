Алпаткина Дарья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алпаткина Дарья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2006

Отец: Алпаткин Юрий Юрьевич

Мать: Алпаткина Елена Владимировна

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