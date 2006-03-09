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Алпаткина Дарья Юрьевна
Алпаткина Дарья Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.2006
Пол
Женский
Отец
Алпаткин Юрий Юрьевич
1973 г.р.
Мать
Алпаткина (Беленькова) Елена Владимировна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2006
Отец:
Алпаткин Юрий Юрьевич
Мать:
Алпаткина Елена Владимировна
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