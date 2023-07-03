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Матвеев Дмитрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1972

Отец: Матвеев Александр

Мать: Матвеева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.2002

Сын: Матвеев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Матвеева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
31.05.2007

Сын: Матвеев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Матвеева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.2013

Дочь: Матвеева Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Матвеева Наталья Николаевна