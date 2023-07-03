Матвеев Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1972
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1972
Отец: Матвеев Александр
Мать: Матвеева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.2002
Сын: Матвеев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Матвеева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
31.05.2007
Сын: Матвеев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Матвеева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
13.08.2013
Дочь: Матвеева Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Матвеева Наталья Николаевна