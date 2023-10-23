Кондруненко Марфа Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти26.01.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Кондруненко Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Кондруненко Ефим Данилович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Кондруненко Василий Ефимович
Отец ребёнка: Кондруненко Ефим Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондруненко Семён Ефимович
Отец ребёнка: Кондруненко Ефим Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1905 ст.