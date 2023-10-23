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Кондруненко Марфа Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

26.01.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Кондруненко Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Кондруненко Ефим Данилович

Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Кондруненко Василий Ефимович

Отец ребёнка: Кондруненко Ефим Данилович

Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондруненко Семён Ефимович

Отец ребёнка: Кондруненко Ефим Данилович

Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондруненко Ефим Данилович

Смерть
26.01.1905 ст.
Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд
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