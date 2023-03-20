Мефодина Анастасия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мефодина Анастасия Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Мефодин Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мефодин Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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