Пахомова Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1977

Отец: Трошин Александр Сергеевич

Мать: Трошина Анна Александровна

Рождение ребёнка
19.04.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пахомов Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
17.03.2007

Дочь: Пахомова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Пахомов Алексей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Сергей

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