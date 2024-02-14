Сибагатуллин Аглиулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Набиуллин Сибагатулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сибагатуллина (Мухаметзянова) Гарифа
Рождение ребёнка
1905
Сын: Аглиуллин Газизулла
Мать ребёнка: Сибагатуллина (Мухаметзянова) Гарифа
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Сибагатуллина (Мухаметзянова) Гарифа
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сибагатуллин Амиржан (Ахметзян)
Мать ребёнка: Сибагатуллина (Мухаметзянова) Гарифа
Рождение ребёнка
12.10.1911
Дочь: Валеева (Сабиагатуллина) Катифа Аглиулловна
Мать ребёнка: Сибагатуллина (Мухаметзянова) Гарифа
Смерть
Неизвестно