Сибагатуллин Аглиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСибагатуллин Аглиулла

Сибагатуллин Аглиулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Набиуллин Сибагатулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибагатуллина (Мухаметзянова) Гарифа

Рождение ребёнка
1905

Сын: Аглиуллин Газизулла

Мать ребёнка: Сибагатуллина (Мухаметзянова) Гарифа

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сабиагатуллин Шайдулла

Мать ребёнка: Сибагатуллина (Мухаметзянова) Гарифа

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сибагатуллин Амиржан (Ахметзян)

Мать ребёнка: Сибагатуллина (Мухаметзянова) Гарифа

Рождение ребёнка
12.10.1911

Дочь: Валеева (Сабиагатуллина) Катифа Аглиулловна

Мать ребёнка: Сибагатуллина (Мухаметзянова) Гарифа

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.