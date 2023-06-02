Быстрова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дубинина Евдокия Илларионова
Отец ребёнка: Быстров Илларион
Рождение ребёнка
1817
Сын: Быстров Иван Илларионович
Отец ребёнка: Быстров Илларион
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Матрона Илларионовна
Отец ребёнка: Быстров Илларион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быстров Илларион
Смерть
Неизвестно