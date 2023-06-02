Быстрова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дубинина Евдокия Илларионова

Отец ребёнка: Быстров Илларион

Рождение ребёнка
1817

Сын: Быстров Иван Илларионович

Отец ребёнка: Быстров Илларион

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Матрона Илларионовна

Отец ребёнка: Быстров Илларион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстров Илларион

Смерть
Неизвестно