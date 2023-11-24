Тихомиров Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.?
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.?
Рождение ребёнка
?.08.1984
Дочь: Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Тихомирова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
?.08.1984
Дочь: Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Тихомирова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Александр Владимирович
Мать ребёнка: Тихомирова Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно